Il mercato della Juventus a gennaio non sarà oggetto di grandi colpi, ma di aggiustamenti di ruoli, ecco la sfida a destra.

La Juventus cerca il sostituto di Cuadrado, il colombiano è l’unico che può giocare lungo la fascia destra ma ora serve necessariamente un sostituto in quel ruolo specifico. Già contro la Lazio, il colombiano potrebbe mancare aprendo ad una soluzione del tutto inedita, con Barbieri che nel corso della partita potrebbe essere chiamato in causa.

A gennaio, necessariamente servirà un colpo a destra ma forse anche a sinistra a seconda di cosa verrà deciso di fare con Iling. A destra la lotta è sostanzialmente tra due giocatori, Odriozola del Real Madrid ex Fiorentina che può arrivare in prestito, l’unico ostacolo è l’opzione tra diritto e obbligo (voluto dai blancos). Il giocatore ha già dato l’ok. L’altro è una opportunità che si sta creando dalla Roma, Karsdrop ha litigato pesantemente con Mourinho che l’ha messo in lista di vendita per gennaio. Possibile il prestito, ma la società giallorossa punterà alla cessione a titolo definitivo.

