Alexander Blessin, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani con il Como.

COMO – «Col cambio di allenatore hanno cambiato atteggiamento, basta vedere che non hanno subito gol nel gioco aperto. Hanno trovato compattezza ma in sei partite hanno subito dieci gol su palla inattiva. Mi aspetto un avversario che non ci venga a pressare alto ma che attenda, un po’ come la Reggina all’inizio. Dobbiamo sfruttare gli spazi giusti, o meglio vederli e sfruttarli. Poi vediamo due squadre che sulle palle inattive fanno un po’ di fatica».

