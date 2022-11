Sono queste le parole di Allegri, in conferenza stampa il tecnico della Juventus parla dello stato dei giocatori in vista della Lazio.

Ecco le parole di Max Allegri, allenatore della Juventus che parla così in conferenza stampa alla vigilia della fida contro la Lazio: “Vlahovic non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte di allenamento oggi ma sta fuori. Chiesa domani è a disposizione. Di Maria? L’altro giorno è entrato ha fatto mezz’ora e ha fatto bene. Domani dovrò decidere se portarlo in panchina o farlo partire dall’inizio. Normale che con lui si alza il livello in personalità e tecnica. Domani è difficile, prima di una sosta lunga due mesi è come la prima di campionato. Dobbiamo starci con la testa altrimenti è pericolosa.“

Conclude così su Vlahovic: “Il fattore Mondiale non c’entra. Bisogna essere fatalisti. Magari al primo allenamento con la Nazionale uno si ferma e salta il Mondiale lo stesso. Lui ha fatto parte degli ultimi allenamenti, normale non sia al meglio. Poi portarlo in panchina e metterlo deve essere di aiuto. In questo momento non è nelle condizioni fisiche per affrontare una parte della partita.“

