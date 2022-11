Al Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sampdoria e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Ferraris, Sampdoria e Lecce si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.

Sampdoria Lecce 0-1 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Ferraris

1′ Ci prova Gabbiadini – L’attaccante della Sampdoria prova il tiro dalla distanza, il pallone finisce direttamente in gradinata

8′ Falcone anticipa Djuricic – Il centrocampista serbo prova a incunearsi in area, Falcone capisce tutto e lo anticipa

13′ Falcone miracoloso su Gabbiadini – Diagonale insidioso dell’attaccante blucerchiato che viene deviato in angolo dal portiere del Lecce

17′ Falcone incredibile – Sebbene in posizione di fuorigioco, Falcone dice per due volte di no a Gabbiadini da distanza ravvicinata

22′ Baschirotto ci prova di testa – La girata del calciatore del Lecce non è precisa e finisce oltre la linea di fondo

25′ Ci prova Di Francesco – Il centrocampista del Lecce battezza il primo palo, Audero la lascia scorrere fuori

35′ Bomba di Strefezza – Calcio di punizione del calciatore del Lecce che finisce fuori di un metro dalla porta difesa da Audero

45’+1′ Colombo porta in vantaggio il Lecce – Villar serve Colombo che si invola verso la porta e batte Audero con un diagonale

Migliore in campo: Colombo (Lecce) PAGELLE

Sampdoria Lecce 0-1: tabellino e marcatori

MARCATORI: 45’+1′ Colombo.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Ferrari, Amione; Bereszynski (45′ s.t. Augello), Villar (45′ Yepes), Rincon, Leris; Djuricic; Montevago, Gabbiadini. A disposizione: Contini, Verre, Caputo, Vieira, Quagliarella, Murru, Malagrida, Trimboli. Allenatore: Sakic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Banda. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Askildsen, Bistrovic, Tuia, Helgason, Gendrey, Liskowski, Banda, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Lemmens, Rodriguez. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Doveri di Roma 1. Assistenti: Rocca di Catanzaro e Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo. VAR: Guida di Torre Annunziata. AVAR: Banti di Livorno.

AMMONITI: Amione, Djuricic, Umtiti.

