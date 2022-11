Ecco le parole dell’ex punta dell’Atalanta e del Napoli, German Denis che discute così dell’Inter dopo questa prima parte di stagione.

Sono queste le parole dell’ex attaccante dell’Atalanta e Napoli, German Denis che su TMW analizza così l’Inter: “Credo che il fatto di aver vinto partite importanti in Champions League, possa aver inconsciamente fatto mollare qualcosa in campionato ai giocatori. L’Inter ha attualmente una squadra competitiva in Italia e in Europa.“

Al Corriere dello Sport, Edy Reja attuale selezionatore dell’Albania, parla della stagione di Kristjan Asllani in nerazzurro: “Asllani con Inzaghi fatica? Dieci mesi fa all’Empoli non era titolare fisso, ma ha finito bene il campionato. Avrebbe avuto bisogno di giocare, di un passaggio intermedio per maturare. Così rischia di perdere un anno. All’Inter non è facile“. Insomma sembra che il giocatore dovrà decidere se andare via in prestito o continuare a giocare scampoli di partita.

