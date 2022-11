Sono queste le parole dell’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga che discute nel proprio canale Youtube della situazione dell’Inter.

Ecco le parole dell’ex portiere del passato nerazzurro, Walter Zenga che sul proprio canale Youtube analizza l’Inter: “L’Atalanta viene da due sconfitte consecutive, ma giocare a Bergamo non è mai facile. Considerando che l’Inter al rientro giocherà con il Napoli, ecco che questi due scontri diretti determineranno sicuramente il proseguo del campionato dell’Inter“.

Conclude così l’ex portiere: “Dzeko? La bravura di questo giocatore è sempre stata quella di mantenersi sempre a questi livelli. Dimarco mi fa impazzire. Non solo perché mi ricorda il mio percorso, perché lo rivedo nel percorso che ho fatto io. Sta facendo veramente delle cose fantastiche, complimenti a lui perché l’interismo che c’è in lui si vede perfettamente. Skriniar? Sarebbe importante per l’Inter se dovesse rinnovare. È un giocatore determinante, il fulcro di questa squadra insieme a Bastoni“.

