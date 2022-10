La Juventus pensa a interrompere il prestito di Cambiaso al Bologna. Le ultime sui bianconeri secondo Niccolò Ceccarini

Prende corpo l’ipotesi di un rientro anticipato di Cambiaso dal prestito al Bologna nel prossimo spazio calciomercato.

A Radio Bianconera, Niccolò Ceccarini si è espresso sull’esterno di proprietà della Juventus.

IPOTESI RIENTRO– «Di certo la Juve ha bisogno di agire sugli esterni di difesa e per questo dico di fare attenzione sempre a Grimaldo del Benfica, che rappresenterebbe una grossa opportunità e non è da considerarsi extracomunitario, per cui la Juve potrebbe tesserarlo senza problemi».

L’articolo Juventus, Cambiaso rientra dal Bologna in anticipo? Le ultime proviene da Calcio News 24.

