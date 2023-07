Juventus campione di fair play: il messaggio ai giocatori del Barcellona alle prese con un attacco di gastroenterite virale

La Juventus non scenderà in campo a San Francisco per l’amichevole che l’avrebbe vista impegnata contro il Barcellona a causa di un attacco di gastroenterite virale che ha colpito diversi giocatori di Xavi.

We wish @fcBarcelona players a fast recovery — JuventusFC (@juventusfcen) July 22, 2023

I bianconeri, con molto fair play, via Twitter hanno voluto dedicare un messaggio di pronta guarigione ai blaugrana: «Auguriamo ai giocatori del Barcellona una rapida guarigione».

