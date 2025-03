Juventus: chi può arrivare per il dopo Giuntoli, due nomi sono pronti

La Juventus valuta una riorganizzazione dell’area sportiva: Chiellini e Calvo potrebbero assumere ruoli chiave nella prossima stagione.

La Juventus sta attraversando una fase di riflessione interna, considerando possibili cambiamenti nell’area sportiva per la stagione 2025/2026.

La stagione attuale e le sfide incontrate

La stagione in corso ha presentato diverse sfide per la Juventus. Nonostante gli sforzi sul campo, i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. La squadra ha faticato a mantenere una posizione di vertice in campionato, e le prestazioni nelle competizioni europee non sono state brillanti. Questo ha portato a riflessioni sulla struttura interna del club e sulla necessità di apportare modifiche per ritrovare la competitività.

Il ruolo di Cristiano Giuntoli sotto esame

In questo contesto, l’operato di Cristiano Giuntoli, attuale direttore tecnico, è sotto attenta valutazione. Giuntoli, arrivato alla Juventus con l’obiettivo di rafforzare la squadra e garantire successi, si trova ora a dover affrontare critiche per i risultati ottenuti. La sua posizione potrebbe essere influenzata dalle decisioni che la dirigenza prenderà in vista della prossima stagione.

Possibili nuovi ruoli per Chiellini e Calvo

Per rafforzare l’area sportiva, il club sta considerando l’inserimento di figure interne di rilievo. Giorgio Chiellini, ex capitano e attuale responsabile delle relazioni istituzionali, potrebbe assumere un ruolo più operativo nella gestione sportiva. La sua esperienza e il suo legame con la Juventus lo rendono un candidato ideale per contribuire al rilancio del club.

Allo stesso modo, Francesco Calvo, già responsabile dell’area sportiva prima dell’arrivo di Giuntoli, potrebbe tornare a ricoprire un ruolo centrale nella gestione tecnica. La sua conoscenza dell’ambiente bianconero e le sue competenze manageriali sarebbero preziose per la riorganizzazione in atto.

La Juventus sembra dunque orientata verso una riorganizzazione dell’area sportiva, con l’obiettivo di ritrovare la competitività e il successo. L’inserimento di figure come Chiellini e Calvo potrebbe rappresentare un passo significativo in questa direzione, apportando esperienza e competenza alla gestione del club. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro assetto societario e le strategie da adottare per la stagione 2025/2026.