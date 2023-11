Federico Chiesa, attaccante della Juventus, si racconta così ai canali ufficiali bianconeri: ecco che cosa ha detto

Federico Chiesa è solamente l’ultimo protagonista di Indovina lo Juventus Player Challenge, alla scoperta dei grandi bianconeri del passato. Ecco le sue dichiarazioni.

CHIELLINI – «Chiellini è stato un grandissimo capitano, mi ha aiutato tanto nella crescita, nel capire cosa rappresenta questa maglia. E’ una leggenda di questa società».

DANILO – «Danilo è diventato da poco capitano, è un grande leader, nello spogliatoio ci dà sempre una mano a far capire cosa indossare questa maglia, far parte di questa società e di questa grande famiglia».

BUFFON – «Gigi lo conosco dai tempi di Parma anche se non me lo ricordo bene però lui si ricorda di me, mi prese in braccio quando ero veramente piccino. Mio padre mi racconta una scena che lui aveva i capelli sparati col gel, appena lo vidi, iniziai a piangere. Quando l’ho incontrato alla Juve è stato un onore giocare con lui e vederlo ogni giorno perché lui nel suo ruolo è stato una leggenda di questo sport».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG