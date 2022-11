Clamoroso, in una assemblea straordinaria, sono state date le dimissioni di tutto il CDA della Juventus, compreso Andrea Agnelli.

La notizia è clamorosa, in una assemblea straordinaria in serata, si è dimesso tutto il consiglio d’amministrazione della Juventus. Questo vuol dire che anche il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene chiudono la loro esperienza in bianconero. Ma non è tutto, anche tutti i consiglieri.

Ci sarà comunque un periodo di passaggio di consegne, fino all’arrivo della nuova struttura societaria. I motivi non sono ancora noti, i media come Sky Sport parlano per i problemi derivate dalle indagini sul caso plusvalenze. Ma oltre questo non si sa altro. Finisce un era bianconera. Vedremo chi costituirà la nuova società bianconera o se addirittura possa esserci anche una vendita della stessa, quest’ultima ipotesi molto remota se non utopistica.

