La Juventus riconquista finalmente la vetta della classifica in solitaria dopo tre anni, pari ad oltre 1000 giorni di assenza ingiustificata

Finalmente la Juventus è tornata a lottare per i traguardi che le competono e in attesa dei risultati delle milanesi può godersi almeno per qualche ora il primo posto in solitaria.

Era dall’anno di Sarri che non accadeva, ben 1183 giorni fa quando Ronaldo e compagni sollevavano lo Scudetto al cielo. Ma il gol di Cambiaso all’ultimo respiro ha permesso di interrompere questa maledizione.

