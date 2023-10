Moise Kean e la sua esultanza al gol di Cambiaso: lo sfogo dell’attaccante dopo le due reti annullate in Juve Verona

Non sarà stato per un suo gol, ma alla fine di Juve Verona Moise Kean ha potuto comunque esultare per i tre punti portati a casa dai bianconeri.

La reazione alla rete di Cambiaso non è passata inosservata e in qualche modo riscatta l’attaccante in una serata in cui gli è andato tutto contro.

