Juventus, con Tudor tre giocatori cambiano ruolo: ecco chi e dove giocheranno

Nel 3-4-2-1 di Tudor, Conceição, Nico Gonzalez e Mbangula potrebbero ricoprire il ruolo di esterni a tutta fascia.

Con l’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, il modulo tattico è cambiato radicalmente. Il tecnico croato ha scelto di puntare su un 3-4-2-1, uno schema che richiede interpreti molto dinamici, soprattutto sulle fasce. In questo contesto, le figure degli esterni assumono un ruolo centrale: devono essere capaci sia di coprire in fase difensiva, sia di spingere costantemente per supportare la manovra offensiva.

Esterni offensivi adattati al sistema: la nuova sfida

La vera novità riguarda tre giocatori che, fino a oggi, erano stati impiegati prevalentemente come ali offensive nel tridente o nel 4-3-3: Francisco Conceição, Nico Gonzalez e Samuel Mbangula. Tudor sta valutando di adattarli a un ruolo nuovo per loro: quello di esterni a tutta fascia nel centrocampo a quattro del suo 3-4-2-1.

I giocatori di Tudor

Francisco Conceição è un profilo esplosivo, dotato di velocità e dribbling. Nato come esterno alto, potrebbe essere schierato a destra nel nuovo modulo, dove avrebbe il compito di creare superiorità numerica ma anche di ripiegare con continuità in fase di non possesso.

Nico Gonzalez, più maturo e tatticamente duttile, ha le qualità fisiche e tecniche per agire anche da esterno sinistro, sfruttando il piede mancino e la resistenza nei duelli. La sua capacità di leggere le situazioni lo rende prezioso sia in costruzione che nella copertura.

Samuel Mbangula, profilo giovane ma interessante, potrebbe essere una sorpresa: il suo dinamismo e la sua struttura fisica lo rendono adatto a svolgere un ruolo box-to-box sulla fascia, con la possibilità di crescere sotto la guida del nuovo allenatore.

Tudor vuole costruire una squadra più verticale, aggressiva e intensa, e l’adattamento di questi tre giocatori a ruoli più completi e impegnativi potrebbe essere una delle chiavi della seconda parte di stagione. Un cambio di prospettiva che, se funzionerà, potrebbe ridefinire le gerarchie sulle fasce bianconere.