Juventus-Conceição: salgono i dubbi in dirigenza per il riscatto, la furia dei tifosi

La Juventus riflette sul futuro di Francisco Conceição: il Porto chiede 30 milioni, decisione attesa dopo la sosta.

Nel calciomercato, le trattative non si fermano mai, e le strategie delle squadre possono cambiare rapidamente in base alle prestazioni dei giocatori e alle esigenze della rosa. La Juventus, che sta lavorando per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, ha diversi nodi da sciogliere. Uno di questi riguarda Francisco Conceição, il giovane esterno portoghese attualmente in prestito dal Porto.

Conceição e la valutazione della Juventus

Arrivato in estate con grandi aspettative, Conceição ha mostrato sprazzi di talento, ma la sua stagione è stata condizionata da alcuni problemi fisici e da un minutaggio limitato. La Juventus sta riflettendo sulla possibilità di riscattarlo a titolo definitivo, ma la cifra richiesta dal Porto non è indifferente. Il club portoghese, infatti, non sembra intenzionato a scendere sotto i 30 milioni di euro, un investimento significativo per un giocatore ancora in fase di crescita.

Il futuro si decide dopo la sosta

Conceição attualmente è ai box per un’elongazione del bicipite femorale della coscia destra e tornerà a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali. Questo stop forzato non aiuta la sua posizione, perché la Juventus vuole valutare attentamente il suo rendimento prima di prendere una decisione. Anche i casi di Veiga, Douglas Luiz e Savona sono sotto osservazione, con il club che analizzerà la situazione complessiva prima di finalizzare eventuali operazioni di mercato.

Al momento, non c’è ancora una decisione definitiva, ma le perplessità all’interno della dirigenza bianconera sono evidenti. Il riscatto di Conceição non è scontato, e molto dipenderà dalle sue prestazioni nelle ultime settimane di campionato.

Intanto tra i tifosi comincia il malumore con insulti sul social X all’indirizzo dell’allenatore Thiago Motta ma soprattutto sulla dirigenza capitanata da Giuntoli, rea di rischiare di lasciarsi scappare un giocatore del genere in prospettiva.