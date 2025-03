Juventus: aggiornamenti sugli infortunati in vista dell’Atalanta, ecco chi può rientrare

Aggiornamenti sugli infortuni in casa Juventus: le condizioni di Douglas Luiz, Nicolò Savona, Francisco Conceicao e Renato Veiga.

La Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta in una sfida cruciale per la classifica di Serie A. Dopo la vittoria contro il Verona, i bianconeri sono tornati ad allenarsi alla Continassa, concentrandosi sulla prossima partita in programma all’Allianz Stadium. La squadra di Thiago Motta mira a consolidare la propria posizione in campionato, ma deve fare i conti con diverse assenze importanti.​

Il contesto attuale degli infortuni

Nelle ultime settimane, l’infermeria della Juventus si è riempita di giocatori chiave, creando non poche preoccupazioni per lo staff tecnico. Oltre ai lungodegenti come Bremer, Cabal e Milik, si sono aggiunti recentemente Douglas Luiz, Nicolò Savona, Francisco Conceicao e Renato Veiga. Queste assenze hanno costretto Thiago Motta a rivedere le proprie scelte tattiche, cercando soluzioni alternative per mantenere alta la competitività della squadra.​

Analisi dettagliata degli infortuni

Douglas Luiz: Il centrocampista brasiliano ha subito una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Questo ennesimo stop fisico lo terrà lontano dal campo almeno fino alla sosta delle nazionali, rendendo improbabile una sua presenza nelle prossime partite contro Atalanta e Fiorentina. ​

Il difensore italiano si è fermato dopo la sfida di Champions League contro il PSV, riportando un’elongazione al bicipite femorale. Le previsioni indicano un suo ritorno in campo solo dopo la sosta, rendendo improbabile la sua presenza nelle prossime due partite. ​ Francisco Conceicao: L’esterno portoghese ha riportato un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Questo tipo di infortunio lo terrà ai box per almeno 10 giorni, obbligandolo a saltare la partita contro l’Atalanta. Tuttavia, c’è speranza che possa tornare a disposizione per la trasferta di Firenze prima della sosta.

Implicazioni per le prossime partite

Le assenze contemporanee di Douglas Luiz, Savona e Conceicao rappresentano una sfida significativa per Thiago Motta, che dovrà rivedere la formazione e le strategie in vista delle prossime sfide. Il possibile rientro di Renato Veiga offre una nota positiva, ma la squadra dovrà comunque adattarsi per sopperire alle assenze e mantenere alta la competitività in campo.​

La Juventus si trova ad affrontare un periodo delicato, con diversi infortuni che influenzano le scelte tattiche e la formazione. La gestione oculata delle risorse disponibili e il recupero degli infortunati saranno fondamentali per affrontare al meglio le prossime sfide e mantenere gli obiettivi stagionali.