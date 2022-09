Anche il Milan si iscrive alla corsa per Pulisic del Chelsea: pista calda per i rossonero in un caso. La Juventus intanto spinge

La Juventus non corre da sola per l’esterno offensivo americano. Secondo La Gazzetta dello Sport, su Perisic ci sarebbe ora anche il Milan.

I rossoneri, in particolare, gradirebbero il cartellino del calciatore del Chelsea come eventuale contropartita tecnica in caso di offerta dei londinesi per Rafael Leao, grande obiettivo dei Blues.

L’articolo Juventus, concorrenza dalla Serie A per Pulisic: ecco chi ci pensa proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG