La Juventus punta sui suoi giovani per la partita contro il Paris Saint Germain di Mbappé e Messi, Miretti e Fagioli partono titolari.

L’accesso all’Europa League è un opportunità per la Juventus, perché se è vero che i bianconeri non sono in gradi di reggere l’urto in Champions League per molti motivi, principalmente per infortuni per l’ex Coppa Uefa ci sono tutti i presupposti per fare bene. Per arrivarci toccherà vedere anche il risultato del Maccabi contro il Benfica, mentre la Juventus si trova alla quasi impossibile sfida contro il Paris Saint Germain.

L’allenatore bianconero Allegri con gli uomini contati, punta tutto sull’entusiasmo dei giovani. Fagioli, Gatti e Miretti partiranno tutti e tre titolari. Da capire la posizione di Fagioli se sarà da regista o trequartista, ma probabilmente sarà nel mezzo con Locatelli vicino pronto ad aiutarlo. Per Miretti resta il ruolo di supporto alla punta, ruolo già ricoperto in nazionale con l’Under 19. Milik è l’unico terminale offensivo disponibile.

