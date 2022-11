L’esterno colombiano della Juventus, Juan Cuadrado parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il PSG.

Ecco le parole di Juan Cuadrado, l’esterno colombiano della Juventus, parla in conferenza stampa in vista del PSG: “Ancora ho la voglia di giocare, mi metto a disposizione del mister per dare il meglio per la squadra. Il mister sa dove mi piace giocare, ma in questo momento con tanti giocatori infortunati dobbiamo essere a disposizione per il bene della squadra. Al di là di dove mi piaccia giocare, bisognare lasciare da parte cosa mi piace e fare quello che serve in quel momento.“

Conclude sul ruolo: “Sono sempre molto contento di essere qui. Sento una famiglia qui, in un club in cui ho fatto quasi tutta la mia carriera come professionista. Sono molto grato alla Juventus, cerco solo di andare avanti e dare il meglio alla squadra. In futuro si vedrà più avanti.“

