Il dato premia la Juventus in queste prime partite del 2024: questo non succedeva dalla stagione 1929/30. La statistica

La Juventus in questa prima parte di 2024 è partita con una marcia in più, sopratutto in fase offensiva. I gol, che tanto erano bramati, ora sembrano ‘quasi’ la normalità

18 – La #Juventus ha segnato 18 gol nelle prime cinque partite del 2024; dal 1929/30, soltanto una volta i bianconeri hanno realizzato più reti nelle prime cinque gare di un anno solare in tutte le competizioni: 22 nel 1932 (sotto la guida di Carlo Carcano). Valanga. pic.twitter.com/LieujOtnZe — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 22, 2024

