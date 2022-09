Sono queste le parole a JTV del terzino destro brasiliano Danilo della Juventus che parla dopo la sconfitta contro il PSG.

Ecco le parole a JTV del terzino destro brasiliano della Juventus, Danilo si esprime così: “Noi ogni giorno lavoriamo per scendere in campo e vincere. A Firenze, che è l’esempio più recente, abbiamo giocato sotto il nostro livello ma con il PSG abbiamo mostrato carattere. Dobbiamo ripartire da questi due aspetti perchè ce lo chiede la Juventus. L’ho imparato fin da quando sono arrivato qui e sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per diventare una squadra fortissima, che sia un pericolo per tutte le avversarie che affronteremo in questa stagione.“

La Juventus dopo un primo tempo che definire orribile è riduttivo, dimostra nel secondo tempo di esserci, dopo il primo gol di McKennie sfiora il pareggio con Vlahovic prima e Rabiot dopo da fuori area, Locatelli nel fine sfiora il colpo del pareggio. I bianconeri sono vivi ma servirà una prestazione convincente contro il Benfica per mettere le mani avanti nel girone, servirà anche recuperare almeno Angel Di Maria per alzare la qualità tecnica della squadra orfana di Pogba e Chiesa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG