Ecco le parole del terzino difensivo della Juventus, il brasiliano Danilo parla in conferenza stampa in vista del Benfica.

Parla in conferenza stampa il terzino difensivo della Juventus, Danilo, il brasiliano parla anche del suo ruolo in vista del Benfica: “Ci manca qualcosa per crescere, altrimenti finora avremmo solo vinto. Sappiamo che dobbiamo migliorare e che dobbiamo crescere, ma allo stesso tempo non possiamo aspettare un mese per imparare, dobbiamo farlo fin da subito. Domani non dobbiamo regalare un tempo come fatto con la Salernitana, altrimenti sarà difficile recuperare. Il Benfica è una grande squadra.”

Sul ruolo: “Difensore centrale? Adesso sono un terzino, ma ho giocato già tante volte a centrocampo. Io però mi diverto di più a giocare da centrale difensivo, vedo il campo in una maniera diversa.“

Juventus Stadium

Conclude così Danilo: “Sicuramente è una partita difficile e importante per il passaggio del turno. Non vincere domani sarebbe una cosa non buona per noi. Dobbiamo affrontarla con grandissima responsabilità e con grandissimo impegno, ma senza pressioni“.

