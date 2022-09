Ecco le parole in conferenza stampa dell’allenatore Max Allegri che parla di chi recupera la sfida della sua Juventus contro il Benfica.

Sono queste le parole di Max Allegri, che in conferenza stampa in vista di Juventus – Benfica fa il punto sui recuperati: “Abbiamo recuperato Di María, non so se partirà titolare. Szczesny sta finendo l’allenamento e potrà tornare a disposizione. Alex Sandro ha avuto un problema all’adduttore, lo valuteremo per il Monza. Rabiot e Locatelli sono out“.

Aggiunge sulla coppia: “Milik in coppia con Vlahovic? Dovrò valutare, ho anche un dubbio a centrocampo. Domani mattina deciderò. Stiamo bene e stiamo recuperando le energie per domani sera. Difesa a tre? Dipende dalle caratteristiche dei giocatori. In questo momento possiamo difendere e costruire a tre, a seconda della partita ci metteremo a quattro. Dipende da come si svolge la partita“.

Conclude così il tecnico bianconero: “Bisogna trovare un equilibrio. Quando c’è un momento in cui non riesci a far gol, non devi subire gol. Non è una vergogna se il 1°T finisce 0-0. La squadra non deve andare in agitazione perché magari ha subito un gol e la squadra avversaria prende il sopravvento. Le partite sono lunghe. Nelle gare in cui siamo andati in vantaggio, poi, in alcune ci siamo fermati. Cuadrado? Con Alex Sandro fuori, di terzini ho Juan, De Sciglio e Danilo, che può giocare anche a centrocampo“.

