Il difensore della Juventus Danilo ha parlato in vista della partita di questa sera contro il Benfica

Danilo, difensore della Juventus, ai microfoni di Amazon Prime Video ha parlato in vista della partita di questa sera contro il Benfica.

SENSAZIONI – «La si vive in maniera responsabile, i risultati in questo momento non sono quelli che volevamo, ma non è mica tutto da buttare. Serve linearità per riflettere sui risultati, pensare al prossimo impegno ma sempre con linearità».

BENFICA – «Gara difficile, ma abbiamo dimostrato di avere il livello Juve, quello da Champions. Serve linearità nel pensiero. Abbiamo avuto momenti meno buoni, ma anche altri di grandi risposte che dobbiamo avere».

