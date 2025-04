Juventus: deciso il futuro di Adzic, bufera tra i tifosi

Il giovane talento della Juventus, Vasilije Adzic, potrebbe partire in prestito al Lecce. Le prestazioni con la Next Gen convincono.

Nel panorama del calcio giovanile europeo, Vasilije Adzic rappresenta una delle sorprese più interessanti della stagione. Trequartista classe 2006, originario del Montenegro, ha fatto parlare di sé per le sue qualità tecniche, la visione di gioco e una maturità sorprendente per l’età. Dopo un periodo di stop per infortunio, il suo rientro con la maglia della Juventus Next Gen è stato travolgente: quattro gol e due assist in appena nove presenze, numeri che non passano inosservati nemmeno ai piani alti del club bianconero.

Un gioiello cresciuto in silenzio

In effetti, la Juventus lo ha già fatto esordire in Serie A e perfino in Champions League, a conferma della fiducia riposta nel suo potenziale. Tuttavia, l’ambiente della Serie C rischia di diventare troppo stretto per uno come lui, e la necessità di un salto qualitativo è diventata evidente. Anche una figura di spicco come Dejan Savicevic, oggi presidente della Federazione montenegrina, ha espresso pubblicamente il suo pensiero: “Adzic è sprecato in Serie C”. Le sue parole hanno avuto un’eco importante, fino a Torino.

L’ombra del Lecce sul futuro bianconero

Nel mondo del calcio, certi segnali non arrivano mai per caso. Tra i primi a captare il talento del giovane montenegrino c’è Pantaleo Corvino, il direttore sportivo del Lecce. Esperto nella scoperta e valorizzazione di giovani promesse – celebre il suo ingaggio di Stevan Jovetic alla Fiorentina – Corvino avrebbe già puntato il radar su Adzic. Secondo fonti vicine al club, il Lecce starebbe considerando seriamente l’idea di chiederlo in prestito per la prossima stagione.

La Juventus, dal canto suo, riflette. Il futuro tecnico della prima squadra, che potrebbe non essere Igor Tudor, avrà voce in capitolo sulla destinazione del giovane. Ma l’intenzione di trovare un contesto ideale per farlo crescere c’è. E Lecce potrebbe essere la piazza perfetta, capace di offrire spazio, pressioni contenute e una visione tattica propositiva.

È proprio in questo contesto che si inserisce la notizia: la Juventus sta valutando il prestito estivo di Vasilije Adzic al Lecce. Un’occasione cruciale per il ragazzo, e una mossa che potrebbe rivelarsi vincente per entrambe le società.

I tifosi intanto sui social litigano per chi vuole tenere in prima squadra il giovane talento e chi invece vorrebbe subito monetizzare.