Sono queste le parole di Angel Di Maria, ecco cosa dice l’esterno offensivo della Juventus dopo la sconfitta.

Angel Di Maria, attaccante esterno argentino della Juventus, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Monza in casa: “È un periodo difficile, stiamo lavorando per fare il meglio possibile. Contro l’Atalanta abbiamo fatto un’ottima partita, meritavamo qualcosa in più del pareggio. Oggi soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso tanti errori individuali, però dobbiamo pensare già alla prossima partita.“

Conclude così: “Se sento più responsabilità? In questo senso no, però ci sono stati tanti errori individuali e quindi dobbiamo pensare solo a lavorare. Extra campo? Credo che abbia detto bene Allegri in conferenza. Sicuramente è una situazione strana quella che stiamo vivendo, è difficile stare concentrati, ma non devono essere scuse, quindi dobbiamo continuare a lavorare e pensare alla prossima partita”.

