Sono queste le parole di Dario Marcolin, che su DAZN discute così dell’Inter dopo la prestazione contro la Cremonese.

Ecco le parole di Dario Marcolin, l’ex tecnico parla a DAZN dell’Inter sulla partita contro la Cremonese: “Più di così l’Inter non poteva fare. Ha trovato difficoltà, ma i numeri dicono che ci ha provato fino alla fine. La determinazione c’è stata, è ovvio che davanti aveva una Cremonese solida: oggi è stata una vittoria di carattere e di atteggiamento, non ha avuto grande qualità ma l’atteggiamento di chi voleva vincere.“

A Sky Sport, Giancarlo Padovan parla così su Lautaro e Lukaku: “È il presente e il futuro dell’Inter. Sarà lui il capitano appena Skriniar se ne va. Resterà in coppia con Dzeko e il trascinatore dell’attacco. Lukaku secondo me, invece, tornerà da dove è arrivato. Attenzione perché con l’Atalanta c’è un bivio cruciale: se non si va avanti in Coppa Italia bisogna puntare solo al quarto posto.”

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG