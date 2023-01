Sono queste le parole del giornalista Fabio Caressa, che su Sky Sport discute così di Lautaro Martinez ecco cosa dice sull’Inter.

Ecco le parole del giornalista Fabio Caressa, che discute così a Sky Sport 24 di Lautaro Martinez e dell’Inter, ecco cosa dice: “C’è da dire che il miglior Lautaro l’abbiamo visto senza Lukaku l’anno scorso. Con Dzeko, Lautaro forma una coppia ben assortita ma manca la controprova con Lukaku che non ha niente a che vedere con il Lukaku di Conte. Dipende ovviamente dai problemi fisici ma anche dal gioco di Conte, sappiamo che il gioco di Inzaghi si appoggia più su un giocatore di manovra come Dzeko.“

Ciccio Graziani a Sport Mediaset discute così di Skriniar: “Conta la sua professionalità. Non c’è nulla di sbagliato, se non che per il rinnovo l’Inter avrebbe dovuto agire due anni fa. Darà il massimo, più di questo non può fare”.

