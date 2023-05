Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha deciso di restare in bianconero anche nella prossima stagione

Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha deciso di restare in bianconero anche nella prossima stagione con o senza la qualificazione in Champions League.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l’argentino ed i suoi agenti stanno parlando con la società per arrivare il prima possibile ad un accordo economico che soddisfi entrambi le parti. Con ogni probabilità bisognerà aspettare ancora per eventuali annunci perché la Juve vuole la squadra concentrata al massimo per la fine del campionato e le ultime partite di Europa League.

