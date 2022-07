Dopo l’amichevole tra Juventus e i messicani Chivas, Di Maria e Cuadrado esprimono i loro pensieri nel post match.

Come riporta il sito ufficiale della Juventus, queste le parole di Angel Di Maria alla fine del match contro il Chivas: “Un bel test, molto utile per mettere minuti nelle gambe in questa fase di inizio stagione. Pogba? Uno dei giocatori più forti del mondo, dà una qualità enorme al centrocampo. Soulé? Fortissimo, un grande talento: va solo lasciato lavorare e crescere a poco a poco.“

Sempre nei canali ufficiali del club, parla Juan Cuadrado: “Una bella serata, anche se era una partita amichevole per noi conta cercare la vittoria sempre, e lo abbiamo fatto. Il Chivas è una buona squadra, adesso vogliamo fare bene anche nelle prossime gare, è utile per la stagione. Sta nascendo una Juve fortissima, con tanti giocatori di qualità, grandi nuovi arrivi. Cosa ci sta chiedendo il Mister in queste settimane? Correre, correre, correre…“

