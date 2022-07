Parla Brahim Diaz del Milan, parla al giornale spagnolo AS ecco le dichiarazioni del trequartista rossonero.

Queste le dichiarazioni del giocatore Brahim Diaz del Milan alla testata giornalistica AS, ecco le parole: “Siamo un gruppo giovane ed era normale per molti pensare che non fossimo in grado di vincere. Tra noi però si è creata un’intesa unica tra giocatori, società e tifosi: tutti abbiamo iniziato a crederci e il risultato, alla fine, non ci ha sorpreso. Ma non è finita, possiamo fare di più. Abbiamo una rosa che è un mix di gioventù ed esperienza. E poi la Champions è la casa del Milan, dobbiamo fare bene anche in Europa, visto che siamo anche in prima fascia. Dobbiamo crederci.“

Brahim Diaz

Su Ibrahimovic: “Per noi, è fondamentale dentro e fuori dal campo. Non smette mai di darci consigli ed è impossibile non migliorare guardando quello che fa quotidianamente. Sappiamo bene i sacrifici che ha fatto con il ginocchio. Ci sono cose che solo chi le vive capisce.” Conclude.

