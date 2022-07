Daniele Daino parla di Tonali e del Milan a Tuttomercatoweb, ecco le parole a TMW durante l’intervista a lui fatta.

Queste le parole a TMW di Daniele Daino che parla di Tonali e del Milan, ecco l’intervento: “Mi aspetto che confermi ciò che ha fatto quest’anno. Tra il primo e il secondo anno in rossonero ha fatto un grande salto di qualità. Il Milan per tenere i ritmi che verosimilmente terranno Inter e Juventus ha bisogno del Tonali della scorsa stagione.“

Ivan Zazzaroni parla ai microfoni del Corriere dello Sport delle similitudini tra i rossoneri ex di Berlusconi e il Monza: “Sembra di tornare ai tempi del primo Berlusconi quando il Cavaliere, prima di essere invaso dagli olandesi, sentenziò che avrebbe costruito un Milan italiano per avere una Nazionale rossonera. L’a.d. dei brianzoli potrebbe indicare con i fatti al calcio italiano la via giusta per riprendersi dal collasso qatariota. In fondo nulla è più universale di ciò che sembra locale.“

