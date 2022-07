Nerazzurri sconfitti all’ultimo minuto contro un avversario più in palla: Niccolò Barella e Samir Handanovic i migliori nella squadra di Inzaghi.

Ieri a Lens davanti a più di trentamila spettatori la squadra padrona di casa ha avuto la meglio di un’Inter ancora un po’ imballata fisicamente. Il club francese si è reso pericoloso un paio di volte nella prima frazione dimostrando di essere più avanti nella preparazione.

Samir Handanovic

Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi ha giocato meglio pur senza creare grossissimi problemi alla difesa avversaria se non nel finale. Lukaku e Lautaro sono entrati abbastanza bene nella gara ma hanno peccato malamente in fase di realizzazione. Il Toro specialmente ha spedito prima in curva e poi addosso al portiere Samba. Al 90’ l’Inter si è addormentata su corner e ha subìto la rete del definitivo 1-0 da Openda.

