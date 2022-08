Orribile pomeriggio per la Juventus che a Torino è stata sconfitta sonoramente per 4-0 dall’Atletico Madrid, per il mercato spunta Frattesi.

Brutta sconfitta per la Juventus di Allegri che mostra tutti i limiti di una rosa incompleta. Il 4-0 subito a Torino contro l’Atletico Madrid fa capire quanto la squadra bianconera non sia ancora minimamente pronta per lottare per il campionato di Serie A, nonostante l’interessamento di Frattesi che non basta alla rosa. Il mercato però è aperto, serve mettere mano al portafoglio per sistemare una rosa che è deficitaria in molti ruoli cardini, anche per colpa di infortuni piuttosto gravi. Mostrano una rosa inadeguata.

Davide Frattesi

Kostic è praticamente in arrivo dall’Eintracht Francoforte, mancano pochi dettagli per la fumata bianca finale ma il serbo non può da solo sistemare la situazione. A centrocampo si allontana Paredes, mentre si punta verso un profilo di mezzala come Frattesi per tamponare le gravi assenze di Pogba e McKennie unici centrocampisti in grado di portare reti a questa squadra. Il giocatore del Sassuolo ha una valutazione di 25 milioni di euro, l’offerta andrà verso il prestito con obbligo di riscatto. Serve anche una mezza punta che sostituisca il vuoto lasciato dai 15 gol di Dybala, un giocatore capace di poter giocare sia con Vlahovic e Di Maria per aumentare la potenza di fuoco, non sarà sicuramente Morata mentre si osservano nomi come Depay, Martial e Deulofeu dell’Udinese.

