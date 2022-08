Queste le parole di Naletilic a TMW si esprime così sull’Inter, e sul ritorno di Lukaku nella squadra nerazzurra.

Ecco le parole di Naletilic a TMW che discute dell’Inter e del calcio mercato della squadra nerazzurra, sulla coppia Lukaku e Lautaro: “Loro formano una coppia che ha già vinto uno scudetto. Non è un dettaglio di poco conto. Si trovano ad occhi chiusi, quindi formano uno degli attacchi più forti in serie A. Nessun dubbio sul fatto che faranno tanto assieme. Come numeri mi aspetto che replichino più o meno gli stessi fatti 2 stagioni fa quando hanno vinto scudetto“.

Romelu Lukaku

Aggiunge: “Lukaku conosce ambiente, compagni, tutto. E l’allenatore sa bene come poterlo sfruttare, come esaltare le sue qualità al massimo livello. Quindi non vedo problemi. E’ un nuovo acquisto, ma si può dire che l’Inter sia andata sul… sicurissimo!“. Conclude così l’intervista a Tuttomercatoweb.

