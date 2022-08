I bianconeri non hanno ancora terminato le loro operazioni di mercato soprattutto in entrata, la rosa non è completa in tutti i reparti.

La Juventus continua a fare grandi passi verso Filip Kostic: secondo Sky Sport la forbice tra domanda e offerta inizialmente era di 8 milioni mentre adesso si è ridotta più o meno della metà. L’Eintracht Francoforte non può tirare la corda più di tanto perché il giocatore ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e di voler andare a giocare a Torino.

Davide Frattesi

I bianconeri sperano di farlo arrivare in Italia entro due giorni. Per quanto riguarda il centrocampo non ci sono passi in avanti per Leandro Paredes e quindi si valutano anche piste alternative: una di queste è Davide Frattesi del Sassuolo su cui c’è anche il Milan che oggi scoprirà l’entità dell’infortunio di Sandro Tonali.

