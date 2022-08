Il club azzurro ha scelto l’attaccante del Sassuolo per sostituire numericamente il probabile partente Fabian Ruiz: Spalletti cambierà modulo.

Napoli e Sassuolo trattano ad oltranza il trasferimento in Campania di Giacomo Raspadori: il tempo non abbonda visto che i noeroverdi vorrebbero chiudere il mercato in uscita entro qualche giorno.

Secondo Sky Sport gli azzurri sono pronti ad alzare la propria offerta iniziale di 30 milioni ma non è ancora dato sapere se questo sforzo sarà decisivo: il Sassuolo dal canto suo è sceso dalla valutazione originale di 40 milioni. È possibile che l’accordo si possa trovare intorno ai 33/35 milioni più bonus con una percentuale sulla futura rivendita; il giocatore vuole raggiungere Spalletti ed il Napoli spera di fagli svolgere le visite mediche martedì. Nel caso la trattativa vada in porto la squadra campana si schiererebbe quindi il più delle volte col 4-2-3-1.

