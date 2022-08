I Red Devils hanno messo nel mirino l’attaccante ex Inter ma i rossoblù non hanno intenzione di perdere altri pezzi pregiati.

Il Manchester United ha puntato Marko Arnautovic e ha formulato al Bologna una prima offerta di circa 9 milioni di euro, lo riporta Sky Sport: i felsinei al momento hanno rifiutato perché non hanno bisogno di vendere.

stadio Dall’Ara

I rossoblù infatti hanno già incassato più di 40 milioni con le cessioni di Arthur Theate ed Aaron Hickey ma parrebbe che il desiderio dell’austriaco sia quello di cambiare squadra. A 33 anni infatti questa potrebbe essere l’ultima chance della sua carriera di giocare in una grande squadra. Il Bologna nel frattempo sta trattando con la Roma Eldor Shomurodov che però non viene considerato in nessun modo un sostituto dell’ex Inter.

