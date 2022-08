Il club della coppia Paratici-Conte non si arrende ai rifiuti dei giallorossi e prepara un altro rilancio.

La Roma finora ha operato un grande mercato in entrata ma ora viene il difficile: tocca resistere alle sirene inglesi per Nicolò Zaniolo. Le voci sull’attaccante sono diminuite molto rispetto ai mesi scorsi quando sembrava essere destinato alla cessione: lo stallo sul rinnovo del contratto non ha generato tensioni tra le parti perché la scadenza 2024 non è così vicina.

I giallorossi hanno rifiutato una prima offerta di 55 milioni proveniente dal Tottenham, una consistente parte di questa cifra erano bonus mentre i Friedkin, secondo SportMediaset, chiedono 50 milioni ma solo cash. Non è escluso che il club londinese possa offrirli nelle prossime settimane, poi spetterà alla Roma e a Zaniolo decidere il da farsi.

