Il problema fisico dell’ex Brescia, insieme all’acquisto svanito di Renato Sanches, costringono i rossoneri a valutare l’entrata di un centrocampista.

Il Milan cerca un centrocampista nonostante siano arrivate poco fa notizie confortanti sull’infortunio di Sandro Tonali: l’ex Brescia non ha nessuna lesione muscolare e probabilmente salterà solo pochissime partite. Secondo SportMediaset, gli obiettivi a centrocampo, oltre a Davide Frattesi del Sassuolo, sono Fofana del Lens, Tameze dell’Hellas Verona, Onyedika del Midtjylland e Pape Matar Sarr del Tottenham.

Davide Frattesi

L’ex Udinese tra l’altro a MilanNews.it ha rivelato le sue simpatie rossonere oltre ad un retroscena. “Il Milan è una squadra che mi piace, hanno appena vinto lo scudetto, hanno grandi obiettivi per il futuro e lì gioca il mio amico Maignan. Ma non do retta alle voci, sono contento al Lens. Il Milan poteva prendermi già nel 2020 prima che venissi qui“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG