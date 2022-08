L’accordo tra le società Juventus e Manchester United sembra vicino per il trasferimento in terra inglese di Rabiot.

Il Manchester United vuole Adrien Rabiot dalla Juventus, l’accordo tra i due club non sembra complicato, si parla di una base tra i 10 e i 20 milioni di euro con bonus inclusi. Il nodo principale sembra essere l’ingaggio percepito dal centrocampista francese non proprio poco anche se comunque alla portata della squadra di Ten Hag.

Arthur è in lista di trasferimento ma il suo altissimo ingaggio frena ogni trattativa. Lontana dalla risoluzione la trattativa tra Juventus e Valencia per il brasiliano, gli spagnoli offrono 2 milioni di ingaggio da coprire mentre i bianconeri chiedono il doppio, pagando così entrambe le parti metà dello stipendio del brasiliano. Ma dalle ultime parole di Gattuso il Valencia non sembra intenzionato a compiere questo sforzo. Resta comunque in uscita, con sondaggi da squadre dalla Premier League.

