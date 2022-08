Kostic sarà il primo a diventare bianconero, poi Depay e Frattesi per sistemare la Juventus ancora in costruzione in questo mercato.

La Juventus dopo i bruttissimi segnali mandati nel test amichevole perso contro l’Atletico Madrid per 0-4 si lancia alla caccia di rinforzi. Detto di Kostic che è praticamente una trattativa quasi chiusa sulla base di 15 milioni di euro + bonus. Resta da battagliare con la squadra tedesca per lo sbarco, infatti chiedono di avere il giocatore almeno fino alla fine della Supercoppa Europea in programma questa settimana contro il Real Madrid.

Davide Frattesi

Duello a centrocampo tra Frattesi e Paredes entrambi valutati sui venti milioni di euro, il primo anche oltre hanno caratteristiche differenti sarà Allegri a sceglie la mezzala o il regista. In attacco la pista Depay può accendersi in qualsiasi momento, servirà però capire la formula se a titolo definitivo o in prestito. Ma soprattutto un accordo per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore che è sopra i 5 milioni di euro.

