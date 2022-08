Il cileno ha trovato l’accordo per rescindere in anticipo di un anno il vincolo che lo legava ai nerazzurri; anche l’ex Empoli è in uscita.

Alexis Sanchez dovrebbe perfezionare con l’Inter oggi pomeriggio la sua rescissione con buonuscita prima di sistemare i dettagli anche con l’Olympique Marsiglia. I nerazzurri secondo SportMediaset pagheranno al cileno 7 milioni per annullare il contratto in essere: il Ninho Maravilla non faceva più parte del progetto interista.

Andrea Pinamonti

La società libera così il monte ingaggi da uno stipendio molto pesante e ora può concentrarsi sulla cessione di Andrea Pinamonti. Il Sassuolo avrebbe informato l’Inter che una volta venduto Raspadori al Napoli si farà sentire per l’ex Empoli: i milanesi chiedono 20 milioni e l’inserimento di una clausola di riacquisto valida dalla prossima stagione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG