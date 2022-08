L’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi si fida delle mosse dei dirigenti della propria società in materia di mercato.

Il Sassuolo oggi giocherà in Coppa Italia ma Alessio Dionisi in conferenza stampa ha risposto soprattutto a domande di mercato. “Questi siamo e questi inizieremo. Poi da qui al 31 agosto possono succedere tante cose, ovviamente mi auguro che non esca più nessuno. Ma se dovesse andare diversamente, allora l’eventuale partente sarà degnamente sostituito“.

Giacomo Raspadori

“Non mi sorprenderei se arrivasse qualcuno per completare. Raspadori, come altri, fanno parte del nostro gruppo. Mi auguro non ci siano più cessioni. Già la perdita di Traorè (frattura al metatarso, non ci sarà per le prime di campionato ndr) per noi è molto importante, sia per qualità tecniche che per importanza all’interno della squadra. Un peccato non averlo, spero rientri presto. Ma non chiudo le porte ad un nuovo acquisto”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG