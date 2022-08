I Red Devils hanno perso all’esordio in Premier League e non hanno ancora certezze sul futuro di Cristiano Ronaldo.

L’avventura di Erik Ten Hag al Manchester United non è iniziata al meglio considerato che ieri il Brighton ha espugnato Old Trafford; l’allenatore alla vigilia si era detto soddisfatto della campagna acquisti del suo club, ma questa potrebbe non essere finita qui.

Bayern Monaco

Secondo il Daily Mail i Red Devils starebbero pensando di metter su un’operazione clamorosa ovvero riportare a Manchester Leroy Sané. Il tedesco è stato ai cugini del City fino a 3 anni fa ma forse al Bayern Monaco si aspettavano qualcosa di meglio da lui e perciò potrebbero lasciarlo partire. L’alternativa è Anthony dell’Ajax, pupillo di Ten Hag.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG