Il centrocampista brasiliano sembrava molto vicino al club spagnolo ma ora invece aumentano le possibilità per un’altra cessione in quel ruolo.

Si complica la cessione di Arthur in prestito al Valencia, parola dell’allenatore Rino Gattuso: “Arthur ha uno stipendio proibitivo per noi. Un giocatore molto importante, ma non abbiamo la possibilità di ingaggiare questo tipo di calciatori“.

Allianz Stadium

Queste le dichiarazioni del tecnico al termine dell’amichevole vinta contro l’Atalanta di Gasperini col risultato di 2-1. Si tratta di verità o pretattica? Lo stipendio del brasiliano è effettivamente molto alto e corrisponde a 6 milioni di euro; la Juventus se volesse facilitare il buon esito della trattativa dovrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio in maniera significativa. Nel frattempo si tratta col Manchester United che ha chiesto Adrien Rabiot.

