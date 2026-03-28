Juventus, discorso chiuso: Chelsea e Tottenham restano a mani vuote

Il futuro di uno dei giocatori più richiesti del panorama calcistico europeo potrebbe essere ormai deciso. La Juventus sta lavorando a un rinnovo che potrebbe blindare Dusan Vlahovic per i prossimi due anni, con una possibile opzione di rinnovo per un altro anno, fissando un ingaggio netto intorno ai 6 milioni di euro. Una mossa che, se concretizzata, avrebbe ripercussioni dirette sul mercato di Chelsea e Tottenham, che avevano messo gli occhi sul serbo.

La Juventus punta a blindare Vlahovic

Il contratto che la Juventus sta preparando per il suo attaccante potrebbe essere proprio ciò che Vlahovic cercava. Il giocatore, che ha sempre dichiarato di voler restare a Torino, sembra pronto ad accettare l’offerta che lo legerebbe ai bianconeri per almeno due stagioni ancora. L’ingaggio, pari a circa 6 milioni di euro netti all’anno, riflette l’importanza di Vlahovic per la squadra, ma anche la volontà del club di trattenere un calciatore di grande valore in un periodo di cambiamenti e sfide.

Spalletti punta sul serbo, Chelsea e Tottenham fuori dai giochi

Per Vlahovic, dunque, la priorità resta chiara: continuare il suo percorso alla Juventus. Una decisione che coincide con quella di Luciano Spalletti che ha sempre manifestato l’intenzione di puntare sul serbo, riconoscendo in lui una risorsa fondamentale per il progetto. Con il tecnico che spinge per trattenerlo, la strada per il rinnovo appare sempre più in discesa.

Se il contratto venisse siglato, si chiuderebbero definitivamente le porte per le due inglesi, che in questi mesi avevano cercato di inserirsi nella trattativa per portare l’attaccante ex Fiorentina nelle rispettive squadre. Entrambe le società erano pronte a fare offerte significative, ma ora si troverebbero con le mani vuote, dato che l’ipotesi di un trasferimento si allontana sempre di più. Ma, come sempre, il calciomercato è imprevedibile e resta da vedere se altre dinamiche potrebbero ancora cambiare la situazione.