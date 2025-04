Juventus, dopo le critiche di Tudor: deciso il futuro di Conceicao, Kolo Muani e Cambiaso

Tudor duro dopo Lecce: “Conceiçao, Kolo Muani e Cambiaso? Atteggiamento sbagliato!”. Critiche feroci del tecnico per lo scarso impatto dei subentrati. Pressione alta in vista del finale di stagione.

Igor Tudor non ha risparmiato critiche dopo il successo sul Lecce, prendendo di mira i subentrati Francisco Conceiçao, Randal Kolo Muani e Andrea Cambiaso per il loro scarso impatto. Il tecnico croato, con il suo stile schietto, ha messo in discussione l’atteggiamento dei tre, alzando la pressione in un momento cruciale della stagione. Per Conceiçao, il giovane talento in prestito dal Porto, le parole di Tudor arrivano come un campanello d’allarme. Partito con gol pesanti e giocate brillanti, il portoghese ha perso smalto, frenato dal nuovo modulo e dalla concorrenza. Il riscatto da 30 milioni, senza Champions, resta un’ipotesi lontana.

Kolo Muani, tra exploit e panchina: quale futuro?

Randal Kolo Muani è sotto i riflettori dopo le critiche di Tudor. Arrivato a gennaio dal PSG, l’attaccante francese aveva incantato con cinque gol in tre partite, ma il suo rendimento è crollato. Con Vlahovic al centro del progetto di Tudor, Kolo Muani è scivolato tra le seconde linee, e le parole del tecnico suonano come un ultimatum. Il riscatto, valutato tra i 40 e i 50 milioni, è un sogno quasi irrealizzabile senza qualificazione in Champions. Un ritorno a Parigi sembra lo scenario più plausibile, anche se una svolta nelle prossime gare potrebbe riaprire i giochi per il suo futuro bianconero.

Cambiaso e Conceiçao, tra certezze e incognite

Andrea Cambiaso resta una colonna della Juventus, ma non è immune alle strigliate di Tudor. Rimproverato per un ingresso sottotono, il terzino è comunque un punto fermo grazie alla sua versatilità. Le sirene del Manchester City, però, restano una minaccia, e la Champions sarà decisiva per trattenerlo. Sullo sfondo, Conceiçao si gioca tutto: senza un cambio di marcia, il suo futuro potrebbe allontanarsi da Torino, con il Porto o un altro club pronti ad accoglierlo. La posta in palio per entrambi è alta.