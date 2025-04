Juventus, infortuni: scoperte le vere condizioni fisiche di Koopmeiners e McKennie

La Juve vince ma perde Koopmeiners e McKennie per infortunio. L’infermeria bianconera tiene banco: quali sono i possibili scenari per il loro rientro in campo?

La Juventus festeggia la vittoria di misura contro il Lecce, ma il successo è stato offuscato dall’uscita dal campo di Teun Koopmeiners e Weston McKennie. L’olandese, che ha firmato il gol del vantaggio con un guizzo da campione, si è fermato per un problema al tendine d’Achille destro, mentre l’americano ha accusato un fastidio muscolare alla coscia.



Massima attenzione al recupero

In casa Juventus si procede con i piedi di piombo. Koopmeiners e McKennie sono già al lavoro con un programma personalizzato: terapie mirate e sedute lontano dal gruppo per evitare ricadute. L’olandese è il faro del centrocampo, con la sua capacità di inventare gioco, mentre McKennie è un motorino instancabile, prezioso per corsa e versatilità. Lo staff medico non lascia nulla al caso, monitorando ogni passo del loro recupero. L’obiettivo è chiaro: riaverli al top senza correre rischi, soprattutto in un momento cruciale della stagione.

Verso il Parma con ottimismo

Il prossimo impegno contro il Parma, fissato per il 21 aprile, potrebbe segnare il ritorno dei due centrocampisti. La settimana di preparazione sarà decisiva per testarne la condizione e reintegrarli in squadra. Per Tudor, contarli di nuovo tra i titolari significa avere più armi per consolidare il cammino verso la Champions League. La Juventus guarda avanti con fiducia: con Koopmeiners e McKennie pronti a rientrare, la strada verso l’Europa che conta si fa meno impervia.