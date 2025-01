Juventus e Chelsea avviano le trattative: possibile doppio colpo

La Juventus ha avviato i colloqui con il Chelsea per l’acquisto di Renato Veiga, difensore portoghese classe 2003. Anche per il terzino.

La Juventus ha manifestato un forte interesse per Renato Veiga, talentuoso difensore portoghese attualmente in forza al Chelsea. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, i bianconeri hanno già avviato i primi colloqui con il club londinese per discutere di un possibile trasferimento.

Il Chelsea apre alla cessione

Il Chelsea ha mostrato apertura verso la cessione di Renato Veiga, ma preferirebbe una soluzione a titolo definitivo piuttosto che un prestito. Il club inglese valuta il cartellino del giocatore intorno ai 30 milioni di euro. Tuttavia, Veiga sembra incline a lasciare il Chelsea solo temporaneamente, cercando un prestito di sei mesi per ottenere maggiore minutaggio come difensore centrale. Sempre dal Chelsea occhi per il possibile prestito con diritto di riscatto di Ben Chilwell come sostituto di Cambiaso in caso di cessione al Manchester City di Pep Guardiola.

Concorrenza del Borussia Dortmund

Oltre alla Juventus, anche il Borussia Dortmund ha mostrato interesse per Renato Veiga. Il club tedesco ha già raggiunto un accordo personale con il giocatore, ma resta da trovare l’intesa con il Chelsea, che preferisce una cessione definitiva.

Strategia di mercato della Juventus

La Juventus è attualmente alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Oltre a Renato Veiga, nel mirino dei bianconeri c’è anche Lloyd Kelly, difensore del Newcastle. L’obiettivo del club torinese è quello di assicurarsi due difensori centrali per rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus riuscirà a trovare un accordo con il Chelsea per l’acquisto di Renato Veiga. La concorrenza del Borussia Dortmund e le richieste economiche del club londinese rappresentano ostacoli significativi, ma la determinazione dei bianconeri potrebbe fare la differenza in questa trattativa di mercato.